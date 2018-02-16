ABD'li isimden kritik görüşmeye dair ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün akşam gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişlerş Bakanı Tillerson arasındaki görüşmeye dair açıklama yaptı

Türkiye’nin S-400 alımının yaptırım alanına girip girmediği konusunda Nauert, “S-400 anlaşmasının henüz imzalandığını düşünmüyorum. İmza gerçekleşmediği için de yaptırımların ihlali anlamına giriyor mu bilemiyorum. Ama Türkiye’ye hep şunu söyledik; S-400’ler NATO sistemleriyle uyumlu değil.

İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Bildiğim kadarıyla İncirlik’in kullanımı için Türkiye tarafından getirilmiş bir sınırlama yok. Türkiye DEAŞ karşıtı koalisyonun bir parçası ve NATO müttefikimiz. İncirlik’ten operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bildiğim bir engelleme yok.

DETAYLARI AÇIKLAYACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Tillerson ile Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdi” dedi. Nauert, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.