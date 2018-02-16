Donald Trump bakın hangi Türk yazarın eserlerini okuyormuş

ABD Başkanı Donald Trump, 13 yıl önce New York Times gazetesine verdiği bilgiye göre Türk yazar Orhan Pamuk'un kitaplarını okurmuş

Yıllar sonra ortaya çıkan mektup, ABD’de ‘Bu mektubu Trump gerçekten kendisi mi yazdı’ tartışmasını da beraberinde getirdi. Donald Trump, ABD başkanı seçilmeden önce milyarder bir işadamı ve televizyon yıldızı olarak tanınıyordu.

Ancak Trump’ın mektubunun devamında, Trump’ın bilindik tavrı ve ifadeleri dikkat çekiyor.Trump, bir yazardan ‘kaybeden’ diye söz ediyor ve kendi yazdığı kitapların ‘klasikler’ diye övüldüğünü belirtmeden geçmiyor. Trump’ın iş dünyasında ve hayatta nasıl ‘kazanılacağı’ konusunda şimdiye kadar yazdığı 19 kitabı yayımlandı.