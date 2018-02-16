16/02/2018 07:24


ABD'yi kana bulayan saldırgan meğer FBI'a ihbar edilmiş

Nikolas Cruz

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan liseyi kana bulayan saldırgan Nikolas Cruz'un FBI'a ihbar edilmesine rağmen saldırının engellenmemesi üzerine bir inceleme başlattı

ABD basınına göre saldırıya uğrayan okuldaki öğretmenler de Cruz'un okula sırt çantasıyla girmesine izin vermemeleri konusunda uyarıldıklarını söylemişti.FBI, YouTube videosu altına bırakılan yorumu incelediklerini fakat bunu kimin yaptığını tespit edemediklerini açıkladı.Saldırıda yaralanan 14 kişiden üçünün hayati tehlikesi devam ediyor.

YouTube kullanıcısı Ben Bennight, videonun altındaki yorumu gördükten sonra FBI'ı arayarak bilgi verdiğini 20 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Curz'un okuldan neden atıldığı ise netlik kazanmış değil.

Dönem arkadaşları sırt çantasında mermiler bulunduğu için atıldığını söylese de yerel polis Cruz'un bir saldırı gerçekleştirme potansiyeli olduğuna dair bilgileri olmadığını söylüyor. Saldırıda ölen öğrencilerin yaşı 14 ile 18 arasında değişiyor. Chris Hixon ve Scott Beigel adlı iki öğretmenin de öğrencilerini korumak isterken kurşunlara hedef olarak hayatlarını kaybettikleri belirtiliyor.

 

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