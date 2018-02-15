15/02/2018 18:55


Terörist yandaşlarının camilere saldırıları sürüyor

cami saldırı

Almanya'nın Mainz kentindeki iki camiye terörist yandaşları tarafından saldırı düzenlendi

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı Türk Kültür Merkezi Selimiye Camisi ile Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Mainz Ülkü Ocağı Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına terör örgütü ve elebaşının isimlerini yazdı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan inceleme sonucu iki kişi yakalandı.Mainz Türk Kültür Merkezi Derneği Başkanı Köksal Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde terör örgütü yandaşlarınca Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki ibadet merkezlerine yönelik düzenlenen artan saldırıları kınadı.

Akçay, "Cami Derneğimize dün gece yerel saatle 22.00 civarlarında gerçekleştirildiğini tahmin ettiğimiz saldırının ardından iki kişinin yakalandığını öğrendik. Umarım suçlular ortaya çıkarılır ve gerekli cezayı alırlar. Biz olayın ardından polisi bilgilendirdik. Daha sonra şehrimizdeki başka bir camiye daha saldırı olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı. Akçay, son dönemlerde artan bu tür saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.


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