15/02/2018 12:43


Tillerson Lübnan'da şok yaşadı su bile vermediler

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Lübnan ziyaretinde Lübnanlı mevkidaşı tarafından karşılanmadı ve tek başına su bile ikram edilmeden bekledi

Lübnan'da Dışişleri Bakanı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi. Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.Öte yandan, görüşmenin gerçekleşeceği odada bulunan masada Tillerson’ın masasına su bile koyulmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

 

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