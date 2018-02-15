15/02/2018 09:28


İran'dan ABD'ye şok suçlama 'Teröristleri helikopterle taşıyorlar'

iran

İran'ın iddiasına göre ABD, terör örgütü DAEŞ militanlarını helikopterlerle Afganistan'a naklediyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani,, "Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından atıldığını" ileri sürdü. 

"ABD, DEAŞ militanlarını helikopterlerle Afganistan'a taşıdı" diyen Laricani, terör örgütlerinin gelecekte ABD için tehdit olacağını belirtti.  İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 30 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmişti.  Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını iddia etmişti. 

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