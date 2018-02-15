15/02/2018 08:16


Liseyi kana bulayan saldırgan yakalandı

abd saldırgan

ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki bir liseye saldırı düzenleyen ve okulun eski öğrencisi olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Nicolas Cruz isimli saldırgan yakalandı

ABD'de Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesinin eski çğrencilerinden olan Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. 

Nicolas Cruz'un öğrencilerin okulda toplanma yerlerine çıkması ve daha fazla kişiyi öldürmek için bilinçli bir şekilde yangın alarmını çalıştırdığı ortaya çıktı. Öğrencilerin aynı gün yangın tatbikatına katılması ise birçok öğrencinin olayı 'yeni bir tatbikat' olarak düşünmesiyle sonuçlandı. 

Öğrencilerin üzerine soğukkanlı bir şekilde ateş açan Cruz'un üzerinde AR-15 tipi bir tüfek bulunduğu ifade edildi. Geçen sene işlediği disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldığı ifade edilen Cruz'un silahlara takıntılı bir kişi olduğu belirtiliyor. 

Katliamın ardından konuşan bazı öğrenciler, okula saldırı olduğunu duyduklarında bunun 'Cruz' tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söylerken, Cruz'un geçen sene bir öğretmeni tarafından sınıf arkadaşları için 'potansiyel bir tehdit' olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

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