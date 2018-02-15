Trump 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de liseye yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 17 kişiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

17 kisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Beyaz Saray'da bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump, olaydan birkaç saat sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Dualarımız ve taziyelerimiz, Florida'daki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla beraberdir. Hiçbir öğrenci, öğretmen ya da başka biri bir Amerikan okulunda kendini güvensiz hissetmemeli." mesajını paylaştı.