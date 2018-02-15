15/02/2018 08:09


ABD'de liseye saldırı en az 17 kişi hayatını kaybetti

silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolaus Cruz tarafından bir liseye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti

Broward Şerifi Scott Israel, olayda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Israel, saldırının aynı okulun eski öğrencilerinden 18 yaşındaki Nikolaus Cruz tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Amerikan medyasına konuşan bazı polis yetkilileri ise saldırganın kampüs dışında olaysız bir şekilde gözaltına alındığını duyurdu.Yerel saatle öğleden sonra yaşanan saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olay sonrası lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği aktarıldı.Hastaneye kaldırılan yaralıların durumuyla ilgili bilgi verilmedi.  Amerikan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma ise sürüyor.

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