14/02/2018 13:07


Tillerson Türkiye ziyaretinden beklentisini açıkladı

Rex Tillerson

Ortadoğu ziyareti kapsamında Ürdün'e giden ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyaretinden beklentisi açıkladı

Tillerson, Ankara temaslarında Türkiye’ye karşı tehditlerin azaltılarak iş birliği yapılması yönünde görüşmeler yapmayı umut ettiğini dile getirdi. ABD’li Bakan, Suriye-İsrail-İran krizine de değindi. Tillerson, İran’a Suriye’de bulunan güçlerini çekme çağrısında bulundu. Tillerson’un sözlerine İran’dan jet yanıt geldi. İran, Suriye bulunan kuvvetlerinin hukuki olduğunu savundu.


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