14/02/2018 08:42


ABD'den Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama daha

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt’te yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeybatısında son dönem yaşananlardan endişe duyduklarını bildirdi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Tillerson, Türkiye’nin de güvenlik kaygılarının farkında olduğunu ifade etti. Konuşmasında terör örgütü IŞİD’e de değinen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, IŞİD’e karşı büyük çaplı operasyonların sona ermiş olması ABD ile müttefiklerinin örgüte karşı kalıcı başarıya ulaşmış oldukları anlamına gelmediğini belirtti.

Tillerson, Türkiye’nin yürüttüğü Afrin Operasyonu’nun IŞİD ile sürdürülen mücadelenin ‘etkisini azalttığını’ da söyledi. PKK-PYD’nin savaştıkları yerlerden Afrin’e yöneldiğini dile getiren Tillerson, “Afrin operasyonu, Doğu Suriye’de IŞİD’i yenmek için sürdürdüğümüz mücadelenin etkisini azalttı” ifadelerini kullandı.


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