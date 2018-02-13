13/02/2018 17:02


71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedenini açıkladılar

rusya uçak kazası

Moskova’dan Orsk kentine kalkıştan çok kısa bir süre sonra düşen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Rusya Havacılık Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Uçakta kalkıştan iki dakika 30 saniye sonra, 1300 metre irtifada, saatte 465 ilâ 470 kilometre hızla gidildiği sırada sorun meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

Komite açıklamalarına şöyle devam etti: “Kayıttaki veriler üzerindeki incelemeler ve geçmişteki benzer olaylar üzerindeki analizler, uçuş sırasındaki sorunun pilotların hava hızı göstergelerindeki yanlış verilerden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Göstergedeki yanlış bilgiler de görünüşe göre ısıtma sisteminin devre dışı kalmasından dolayı oluşan buzlanmadan kaynaklı.”

 


balık tüketimi
Balık tüketen kişiler depresyondan korunuyor
turizm
Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 50 arttı
Caner Erkin
Eski eşler arasında gerilim artınca hakim salonu terk etti
Altan kardeşler
Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın savunmaları alındı
rusya uçak kazası
71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedenini açıkladılar
İlgili Haberler
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreterinden Afrin operasyonuyla ilgili açıklama

Theodoros Pangalos

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanından skandal Türkiye açıklaması

Tillerson

Türkiye ziyareti öncesi Rex Tillerson'dan kritik açıklamalar

Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD ile ilgili sert sözler

Son Dakika Haberleri
balık tüketimi

Balık tüketen kişiler depresyondan korunuyor

turizm

Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 50 arttı

Caner Erkin

Eski eşler arasında gerilim artınca hakim salonu terk etti

Altan kardeşler

Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın savunmaları alındı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Amerika’dan hep aynı sözler

Amerika ile sorunlar hep aynı ve dost ve müttefikimizden hep aynı vaatler ve sözler. Bir türlü ortak çıkar noktalarında bir araya gelemiyoruz, buluşamıyoruz Başbakan Yıldırım, konu ...

Devam