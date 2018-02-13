13/02/2018 15:43


NATO Genel Sekreterinden Afrin operasyonuyla ilgili açıklama

Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı harekatına ilişkin açıklama yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda NATO'yu geçtiğimiz hafta bilgilendirdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar."

"Türkiye ile ABD arasında görüşmeler memnuniyet verici"

Öte yandan Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye ile ABD arasında görüşmelerin olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında da Stoltenberg, "Anlaşmanın detaylarını açıklamak Türkiye'ye kalmış. Öte yandan, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.


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