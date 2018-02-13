13/02/2018 15:21


Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanından skandal Türkiye açıklaması

Theodoros Pangalos

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, Türkiye ile ilgili skandal sözler kullandı

Skai Radyo’da bir programa katılan eski Bakan, “Yunanistan’ın büyük bir Türkiye sorunu var. Düşmanımız, biz ne kadar iyi niyet gösterirsek gösterelim vazgeçmiyor” şeklinde konuştu. “En iyi Türk ölü Türk’tür. Buna inanıyorum çünkü hiç iyi Bir Türk ile karşılaşmadım” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

SKANDAL SÖZLERİYLE TANINIYOR

1996 ile 1999 yılları arasında Yunanistan’da Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Theodoros Pangaos, daha önce de yaptığı sivri ve haddini aşan açıklamalarda biliniyor. Pangalos, 90’lı yıllarda yaptığı bir açıklamada Almanya’yı ‘bir çocuğun beynine sahip devasa bir güç” olarak tanımlarken Türkiye için ise “Kanlı ayakkabılarıyla Avrupa’nın halılarında yürüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.


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