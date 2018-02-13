Türkiye ziyareti öncesi Rex Tillerson'dan kritik açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Tillerson açıklamasında Suriye'nin kuzeyindeki durumdan endişe duyduklarını açıkladı

Ürdün'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmelerden dolayı endişeli olduklarını ifade etti. Tillerson Türkiye'nin güvenlik kaygılarının da farkında olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye ziyareti öncesi çizdiği rota dikkat çekti. Tillerson birkaç noktadan oluşan bölge gezisinin ilk aşamasında Ürdün’ün başkenti Amman’a gitti. Ankara’ya da oradan geçecek. Bu gezi programının altında 'ince diplomatik hesaplar' yattığı yorumu yapılıyor.

Ürdün, ülkenin merkezinde Mufavvak Salti denilen bölgede büyük bir askeri üs kuruyor. Bunun genişletilmesi için Pentagon’dan 300 milyon dolar daha alındı. ABD her yıl Ürdün’e verdiği 1 milyar 250 milyon dolarlık yardımı son imzalanan mutabakat zaptı (memorandum of understanding) ile 1.5 milyar dolara çıkardı. Bunların yanı sıra Suriye sınırına çok yakın bir insansız hava uçağı kumanda merkezi (H-4) kuruluyor.

Böylece ABD'nin bölgedeki hava operasyonlarının da hayati önemde olacağı belirtiliyor. İsrail sınırında İran’la sertleşme işaretleri gelişirken sınırın hemen yanı başındaki Ürdün’ün Amerika için hayati önemi olduğu şüphesiz, ama bunun ABD’nin Türkiye’yle olan ilişkilerini nasıl etkileyeceği henüz net değil.