13/02/2018 08:14


Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD ile ilgili sert sözler

Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya lideri Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Abbas, Ortadoğu’ya ilişkin sorunların çözümünde çok taraflı arabuluculuk görüşmelerini desteklediklerini belirtti

Bu müzakerelerin, İran’a ilişkin anlaşmada olduğu gibi dört veya daha fazladan ülkeden oluşan bir yapıda olabileceğine işaret eden Abbas, “ABD’nin eylemleri nedeniyle gelinen noktada, artık onlarla arabuluculuk statüsünde iş birliği yapmayı reddediyoruz. Uluslararası bir toplantı olması halinde, ABD’nin tek başına değil, farklı arabuluculardan birisi olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Putin ise Filistin halkını daima desteklediklerini vurgulayarak, mevcut durumun herkesin görmek istediği noktadan çok uzakta olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı. Putin, Abbas ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda konuştuklarını ve Filistin-İsrail krizinin çözümünü ele aldıklarını aktarmıştı.


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