Trump gelinini hastanelik eden mektupla ilgili ne dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu olan Donald Trump Jr.'a giden mektubu açan eşi ve iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

BBC’ye bilgi veren New York polisi beyaz tozu test ettiklerini ve tozun herhangi bir tehlike teşkil etmediğini söyledi. Konuyla ilgili bir tweet atan Trump Jr, ailesinin güvende olduğunu söyledi ve olayı “iğrenç” diye niteledi.

Olay yerel saatle 10:00’da meydana geldi. New York itfaiyesi, çiftin dairesinin önlem amaçlı olarak dezenfekte edildiğini duyurdu. ABD’li yayın kuruluşu CBS’e göre Vanessa Trump’a mektubu annesi uzattı. ABD Gizli Servisi mektubun incelendiğini açıkladı.