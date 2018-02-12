12/02/2018 21:26


Kosova'da Türk bayrağına büyük saygısızlık

Türk bayrağı

Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü nedeniyle Prizren'e asılan Türk bayrağı, yere indirilip üzerine basıldı. Bu çirkin saldırı Bajram Hoti adlı Facebook kullanıcı hesabından paylaşıldı

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğundan AA muhabirine yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin Prizren Belediyesi ve Kosova Emniyetiyle temasa geçildiği belirtilerek, "Bayrağımıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR"

Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik tarafından saldırıya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada ise Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü arefesinde üzücü olayların yaşanmaya devam ettiği belirtildi.

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