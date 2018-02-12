12/02/2018 07:52


Düşürülen İsrail savaş uçağı kaçmak için manevra yapmamış

İsrail savaş uçağı

İsrail F-16 uçağının düşürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada uçaktaki mürettebatın kaçmak için manevra yapamadığı öğrenildi

İsrail'de yayın yapan Haeretz gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, yürütülen soruşturmadan elde edilen ilk verilere göre, düşürülen uçağın alçak irtifada uçarken, Suriye'nin Tedmur kenti yakınlarındaki Tifor Havaalanı'ndan kumanda edilen İran'a ait insansız hava aracının (İHA) fırlattığı bir aracın düşürülmesi için yüksek irtifadan uçmaya başladığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu operasyona 8 uçağın katıldığı, hedeflerin vurulabilmesi için bazı uçakların yüksek irtifadan uçtuğu, söz konusu F-16'nın da bunlar arasında yer aldığı kaydedilirken, bunun bir "zayıflık" olduğu ve uçağın düşürülmesine sebebiyet verdiği dile getirildi.

Haberde, uçaktaki mürettebatın füzelerin nereden atıldığını belirleyebilecek kapasitesinin bulunduğu, ancak kaçmak için manevra yapamadığının ortaya çıktığı vurgulandı.

Suriye rejiminin, İsrail uçaklarına 20 füze fırlattığı, bunun normalin dışında bir rakam olduğu belirtilen haberde, bu füzelerin İsrail'in kuzeyindeki siviller tarafından gözle görüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığı ve bir F-16'nın düştüğü bildirilmişti.

 


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