12/02/2018 07:47


City Havalimanında 2. Dünya savaşından kalma bomba panik yarattı

City Havalimanı

Londra'daki City Havalimanının inşaat çalışmalarının gerçekleştiği alanda bulunan ve kökü 2. Dünya Savaşı'na uzanan bomba nedeniyle kapatıldı

Bombayı fark eden işçilerin anında polislere haber vermesinin ardından bombanın etrafında 214 metre yarıçapında bir güvenlik şeridi oluşturuldu. Havalimanına gelen Kraliyet Donanması yetkilileri de bulunan cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba olduğunu teyit etti.

Havalimanı yönetiminin polis, donanma ve Newham ilçe belediyesi ile işbirliği içinde bombanın güvenli bir şekilde etkisizleştirilmesi için çalıştığı açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre bomba, havalimanı pistinin hemen yanında yer alan Kral 5. George Rıhtımı'nda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında bulundu. Londra'nın şehir merkezine en yakın havalimanı olan City Havalimanı, 1987'de eski bir rıhtım bölgesinin dönüştürülmesiyle inşa edilmişti.


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