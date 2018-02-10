İsrail uçağı düşürüldü art arda patlama sesi duyuluyor

İsrail uçakları bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına girince Suriye hava savunma sistemleri de İsrail uçağını düşürmüştü

Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

Bu olaydan birkaç saat sonra Suriye Devlet Televizyonu Şam'da yeniden bomba sesleri duyulduğunu ve şehirde sirenlerin çaldığını aktardı.

Suriye medyasının aktardığı bilgiye göre İsrail uçakları son 1 saat içerisinde Şam çevresinde 10 üsse saldırdı. Hedeflerden birinin Suriye Cumhuriyet muhafızları 104. tugayı olduğu bildirildi.