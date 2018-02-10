10/02/2018 08:41


ABD'li yetkili Tillerson'ın Türkiye ziyaretinin nedenini açıkladı

Rex Tillerson

ABD'li üst düzey yetkili, Tillerson'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında bilgi verdi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın 11-16 Şubat arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt ziyareti konusunda gazetecilere bilgi veren ABD'li yetkili, gezinin her bir durağında zorlu görüşmelerin yapılacağını vurguladı.

Adı açıklanmayan yetkili, "Afrin'deki operasyonlarında ve Kuzey Suriye'de sınır boyunca giriştikleri operasyonlarda itidalli davranmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu zorlu bir görüşme olacak" dedi.

Yetkili ABD-Türkiye ilişkileri konusunda da "Bakın bu zorlu bir süreç. Söylemleri sert. Türkler öfkeli ve onlarla iş yapmak açısından zor bir dönem. Ancak biz hala bazı temel ortak çıkarların bulunduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

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