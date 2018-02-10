10/02/2018 08:36


Son dakika Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail uçakları düşürüldü

İsrail savaş uçakları

Bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına giren İsrail uçakları, Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre uçak İsrail topraklarına düştü ve pilotun durumu iyi.

 

İlgili Haberler
Rex Tillerson

ABD'li yetkili Tillerson'ın Türkiye ziyaretinin nedenini açıkladı

Hasan Özcan protestosu

Üniversite öğrencisinin ölümü Londra'yı ayağa kaldırdı

Chicago

Chicago'da kar fırtınası hayatı felç etti yüzlerce uçuş iptal

İdlib saldırı

Esad rejimi İdlib'e saldırdı en az 12 sivil can verdi

Son Dakika Haberleri
trafik kazası

Minibüs kamyona arkadan çarptı çok sayıda ölü var

Afrin operasyonu

Savaş uçakları ve tanklar terör hedeflerini bombalıyor

Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması

Nüfus Genel Müdüründen soyağacı sorgulama açıklaması

TSK konvoy

TSK'ya ait konvoy İdlib'e ulaştı

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam