Son dakika Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail uçakları düşürüldü

Bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına giren İsrail uçakları, Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre uçak İsrail topraklarına düştü ve pilotun durumu iyi.