09/02/2018 17:13


Esad rejimi İdlib'e saldırdı en az 12 sivil can verdi

İdlib saldırı

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik hava saldırıları sonucunda 12 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Esad rejimi, Humus'taki Şayrat üssünden İdlib ilinin güney kırsalındaki Has köyünde 3 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonucu 12 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı." dedi.

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli saldırıların sürdüğünü, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır rejim ve zaman zaman Rusya'nın hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

 


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