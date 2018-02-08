08/02/2018 13:27


Endonezya’da korkutan deprem

deprem haberleri

Endonezya'nın Sumatra Adası'ın merkez üssü Batı Açe bölgesinin 26 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 km. altında 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı depreme ilişkin BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de tsunami alarmı vermedi. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

 

deprem haberleri
Endonezya’da korkutan deprem
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