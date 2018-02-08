08/02/2018 13:10


Donald Trump'ın saçları olay yarattı

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın saçları birçok kez olay olmuştu. Trump'ın saçlarının peruk olduğu yönündeki iddialar bile vardı

Son görüntü Trump'ın saç problemini net olarak ortaya koydu. Trump, ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere uçağa binerken rüzgârın kurbanı oldu. Saçları havalanan Trump'ın kafasındaki kel bölgeler açığa çıktı. Trump'ın saçlarına çok özen gösterdiği ve kel kalmaktan çok korktuğu biliniyor. Trump'ın saçlarını sertleştiren bir spreyle taradığı, bu yüzden bu kadar sabit göründüğü biliniyor.

 

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