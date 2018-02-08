08/02/2018 08:00


İblid'e hava saldırılarında 10 kişi öldü çok sayıda yaralı var

hava saldırısı

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentine yönelik Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib'e yoğun hava saldırılarının sürdürüldüğünü söyledi. Yusuf, "Savaş uçaklarının, Maaratinuman ilçesine dün gece saatlerinde düzenledikleri hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı" dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi görevlisi Ebu Bahr da "Rusya, saldırıları savaş uçaklarının yanı sıra, Akdeniz'de konuşlu savaş gemilerinden attığı balistik füzelerle düzenliyor."şeklinde konuştu.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.


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