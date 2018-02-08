08/02/2018 07:49


Elon Musk’ın hayalleri yıkıldı Falcon Heavy Mars rotasını tutturamadı

Falcon Heavy

Uzaya otomobil gönderen Elon Musk'ın Mars hayali yarım kaldı. Falcon Heavy gereğinden fazla ateşlenerek rotayı tutturamadı

Otomobilin kendisini Mars'ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu. Ancak roket gerekenden biraz fazla ateşlenince araç farklı bir rotaya girdi, aracın Mars’a ulaşması imkansızlaştı. Yeni yörüngenin, Tesla otomobili Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürdüğü hesaplandı.

Tesla ve Space-X’in kurucusu Elon Musk, aracın hedefine ulaşamayacağını itiraf etti, yeni rotasını paylaştı. Aracın Mars’a ulaşamacayak olması hayal kırıklığına yol açtı.

Bazı uzmanlar başarısızlığın Space-X’e güveni sarstığı görüşünde. Ancak sivil bir kurumun, yeniden kullanılabilir roketlerle ilk denemesinde gezegenler arası uzaya bir otomobil göndermiş olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyenler de var.

Şimdilik uzayın boşluğunda ilerleyen Tesla otomobile ne olacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir uzay cismine çarpma riskinin son derece düşük olduğu belirtiliyor.


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