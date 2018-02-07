07/02/2018 16:42


Fikri Ataoğlu, Aktif Pazarlama Faaliyetleri Devam Edecek

Destinations London

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen “Destinations London” da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, temsil etti

AVRUPA\LONDRA - Turizm ve Çevre Bakanlığı, Birleşik Krallık’ın en önemli tüketici fuarlarından biri kabul edilen ve bu yıl 25’ncisi 01 – 04 Şubat 2018 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen “Destinations London” da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, temsil etti. 

Kuzey Kıbrıs standında, İngilizce olarak hazırlanan harita, CD, rehber ve bilgi broşürleri dağıtılarak KKTC’nin sunduğu turizm imkanları tanıtıldı ve ziyaretçilere Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan yiyecek ve içecekler ikram edildi.  

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’nin yabancı pazarlar içerisinde yıllardır en fazla turistin geldiği önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs için büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. 

 

 

Bölgemizin tarihi ve kültürel varlıklarına aşina olan bu önemli pazarın büyük bir bölümünün Güney Kıbrıs’a kaydığını belirten Ataoğlu, bunu tersine çevirmek için Bakanlığın yeni stratejiler üzerinde çalıştığını vurguladı.  

İngiltere Turizm Ofisine yapılan tanıtım katkısının artırılması gerektiğinin altını çizen Ataoğlu, tanıtım çalışmalarının sadece İngiltere pazarına yönelik değil, Kuzey İrlanda ve İskoçya gibi destinasyonları da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti. 

İngiltere'de aktif pazarlama faaliyetlerinin devam edeceğine değinen Ataoğlu, bu Pazar başta olmak üzere ülkeye nitelikli turist getirilebilecek pazarlara yoğunlaşılarak gereken adımların atılacağının altını çizdi. 

 

Destinations London
Fikri Ataoğlu, Aktif Pazarlama Faaliyetleri Devam Edecek
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