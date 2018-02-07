Bağdat'ta canlı bomba saldırısı son anda engellendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırı hazırlığında olan canlı bombanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi
Bağdat Operasyon Komutanlığının yaptığı açıklamada, başkentin hayati noktalarını hedef alan bir kadın canlı bombanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Tümgeneral Jalil El Rubaie, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiyah bölgesinde üzerinde patlayıcı bulunan kadının etkisiz hale getirildiğinin ifade etti. Rubaie, istihbaratın 72 saat önce geldiğini dile getirerek, güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.