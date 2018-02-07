Almanya'daki koalisyon görüşmeleri sonuç verdi

Almanya'daki gerçekleşen koalisyon görüşmelerinde partiler arası temel prensiplerde uzlaşma sağlandı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandığı bildirildi.

Partilerin bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı belirtilirken SPD'nin Dışişleri ve Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını devraldığı aktarıldı. Haber portalı Spiegel Online'da yer alan haberde Bavyera eyaletinde örgütlü CSU partisinin de İçişleri Bakanlığını devralacağı ve bakanlık koltuğuna da parti lideri Horst Seehofer'in oturabileceği kaydedildi. CSU'nun ayrıca Ulaştırma ve Kalkınma Yardımları bakanlıklarını da üstleneceği ifade ediliyor.

Berlin'de Salı sabahı başlayan ve geç saatlere kadar süren son müzakere turunda uzlaşma sağlanamamış, görüşmelere bugün devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Müzakerelere katılan üç parti arasında birçok önemli konuda anlaşma sağlandığı ve 167 sayfalık koalisyon anlaşmasının taslağında ayrıntılara yer verildiği belirtiliyor. Ancak bakanlıkların dağılımı ve SPD'nin ısrarlı olduğu sağlık ve istihdam piyasasına ilişkin tartışmalar açıklığa kavuşturulamamıştı.

Ancak anlaşmaya varılmasıyla süreç tamamlanmış olmuyor. SPD, koalisyon anlaşmasını parti üyelerinin onayına sunma sözü vermişti. SPD, koalisyon anlaşmasına imzayı atmadan önce 463 binden fazla üyesinin anlaşma ile ilgili fikrini soracak.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe