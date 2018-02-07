07/02/2018 11:47


Terör örgütü yandaşları Londra'yı karıştırdı

pkk yandaşları

Zeytin Dalı Harekatına tepki olarak Londra'da sokağa çıkan PKK yandaşları yürüyüş sırasında gurbetçi bir çifte saldırdı

İngiliz polisi, yürüyüş sırasında gurbetçi bir çifte saldıran terör yandaşlarına müdahale etti.Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları da bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırmıştı. PKK yandaşlarının Almanya'nın Köln şehrinde düzenlediği eylemde de olay çıkmıştı. Köln polisinden bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada Almanya'da kullanılması yasak olan PKK sembollerini taşıyan bazı göstericilerin gözaltına alındığını söyledi.


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