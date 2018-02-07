07/02/2018 11:44


Tayvan'daki depremin ardından yüzlerce kişiden haber alınamıyor

deprem

Tayvan'da meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremde 4 kişi hayatını kaybederken 255 kişi yaralandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerin 10,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, yetkililer, turistlerinde cazibe merkezi olan Hualien'de bazı binaların çökmesine yol açan depremde 4 kişinin öldüğünü, 2550'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Deprem sonrası 140 kişiden de haber alınamadığı belirtiliyor.

 


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