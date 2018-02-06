06/02/2018 07:52


İran'dan Türkiye'ye 'Zeytin Dalı harekatını durdurun' çağrısı

Bahram Kasemi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 17 gün önce başlatılan Zeytin Dalı harekatıyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, Türkiye'nin bu operasyonu durdurması yönünde çağrıda bulundu

Operasyona karşı çıkan Avrupa ülkeleri kafilesine katılan İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaptı ve operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç savaş nedeniyle yıpranmış olan ülkede gerilimi artıracağını belirtti.

İran'ın resmi IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, "Türkiye operasyonunu durdurmalı ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

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