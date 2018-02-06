06/02/2018 07:48


Esad rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırılarında can kaybı artıyor

Doğu Guta

Suriye'deki Esad rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 30 sivil hayatını kaybederken 170 sivil de yaralandı

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre rejim güçleri, Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenledi.Saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde 6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9 sivilin ölümüne yol açtı. Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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