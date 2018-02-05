05/02/2018 11:44


Son dakika İran Cumhurbaşkanlığı ofisine saldırı

İran cumhurbaşkanlığı

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Palalı saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi

İran basınında yer alan habere göre başkent Tahran’daki  Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bir saldırgan girdi. Guvenlik görevlilerini atlatan saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yerel basında yer alan habere göre saldırganın kimliğinin henüz belli olmadığı açıklandı. Vurulan saldırganın gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Fars haber ajansı, Tahran Vali Yardımcısı Mohsen Hamedani’nin açıklamalarını aktardı. Hamedani, “Saldırganın kimliğini ve motivasyonunu öğrenmek istiyoruz. Henüz soruşturma tamamlanmadı” ifadesini kullandı.


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