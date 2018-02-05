KKTC dörtlü Koalisyon Hükümeti onaylandı işte Bakanlar Kurulu listesi isimler

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı.

AVRUPA /LONDRA-Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Hükümeti kurma görevi alan CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Kabinede yer alan isimler şöyle:

Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP)

Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP)

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP)

Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Başbakan Erhürman, “Bu hükümet, herkesin hükümetidir”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin herkesin hükümeti olacağına işaret ederek, herkese fırsat eşitliği ve insan onuruna yakışan kamu hizmeti sunan bir hükümet modeli ortaya koyacaklarını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, görev devir teslim töreninin ardından Başbakanlık’ta basına yaptığı ilk açıklamaya, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e Başbakan olarak verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı.

Koalisyon hükümetinin çok hızlı çalışması gereken bir kabine olduğunu ve başta bütçe olmak üzere beklemekte olan pek çok iş bulunduğunu kaydeden Erhürman, bütçe üzerinde çalışmaların Maliye Bakanlığı’nda devam ettiğine işaret etti.

Erhürman, “Bu hükümetin en temel prensipleri, insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, adalete, eşitliğe bağlı bir yönetim modelini hayata geçirmek ve halka hak ettiği, insan onuruna yarışır kamu hizmetlerini sunabilecek bir yönetim yapısı oluşturabilmektir” dedi.

Tufan Erhürman, koalisyon ortaklarının bu prensipler üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, kimin hangi partiye oy verdiğinden bağımsız olarak “tüm vatandaşlara fırsat eşitliği ve yurttaş olsun olmasın bu topraklarda yaşayan herkese insan onuruna yakışır kamu hizmeti sunan bir hükümet modelini ortaya koyacaklarını kaydetti.

Erhürman, dörtlü koalisyonun halk ile birlikte hareket edeceğini, bu süreçte ana muhalefet UBP’nin desteğine de ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Başbakan Erhürman, “Bu hükümet, hangi kesimde olursa olsun herkesin hükümetidir, herkese hizmet vermekle sorumlu bir hükümettir” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı.

Özersay: “Ülkenin ve Kıbrıs Türk Halkının menfaatleri, hükümetin belirleyeceği politikalar çerçevesinde en iyi şekilde savunulacak”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin belirleyeceği politikalar çerçevesinde, ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerinin en iyi şekilde savunulacağını kaydederek, “Bundan kimse şüphe duymasın” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı’nda görev değişimi yapıldı. Yeni Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görevi Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devraldı.

Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın ulusal davanın savunulmasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Özersay’ın KKTC konusundaki hassasiyetini biliyorum. KKTC Dışişleri Bakanlığı emin ellerde” yorumunda bulundu

İlk sözü alan Tahsin Ertuğruloğlu, “Kudret Özersay’ı görüşmecilik görevi yaptığı, Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi partilere brifing verdiği dönemde tanıdım. O günden beri çeşitli makamlarda, ‘Kudret Bey iyi bir Dışişleri Bakanı olur’ yorumu yaptım. Kısmet bugüneymiş” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın ulusal davanın savunulmasında önemli bir bakanlık olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, “Sayın Özersay’ın KKTC hassasiyetini ve Kıbrıs konusuna son derece vakıf olduğunu biliyorum. Eminim ki son derece kritik bir sürece girecek Kıbrıs konusunda bakanlıktaki arkadaşlarımızla önemli ve faydalı işler gerçekleştirecek. KKTC Dışişleri Bakanlığı emin ellerde” şeklinde konuştu.

Çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden Ertuğruloğlu, “Burası benim evim sayılır. Meslek hayatıma bu bakanlıkta başladım, yıllarca meslek memurluğu görevinde bulundum. Kısmet oldu buraya iki kez bakan oldum. Beraber çalıştığım arkadaşlarımdan son derece memnunum. Burada son derece profesyonel, ciddi ve disiplinli bir kadro var” dedi.

Ertuğruloğlu, Özersay’a yeni görevinde başarı diledi.

Görevi devralan Kudret Özersay ise, nezaketinden ve verdiği hizmetlerden ötürü Tahsin Ertuğruloğlu’na teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı personeline yabancı olmadığını kaydeden Özersay, “Burada, konuları itibarıyla çok çalıştığım, birlikte kafa yorduğum, vakit geçirdiğim, mesai yaptığım arkadaşlarım var” dedi.

“Umarım makam olarak değil bir görev olarak telaki ettiğimiz bu görevi ülkemizin ve halkımızın menfaatleri çerçevesinde en iyi şekilde yerine getiririz” şeklinde konuşan Kudret Özersay, “Gayemiz budur. Herkesin içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Hükümetin belirleyeceği politikalar çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının ve ülkenin çıkarlarını savunacağından kimsenin şüphesi olmaması vurgusunda bulunan Özersay, bunu yaparken ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Koalisyon hükümeti, önceliklerini 22 maddede sıraladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oluşturduğu ve 2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Tufan Erhürman başkanlığındaki dört partili koalisyon, 22 maddelik öncelikli icraatlarını koalisyon protokolüyle belirledi.

Müşavirliğin kaldırılması; bu konuda yasal düzenlemelere gidilmesi, tüm atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak yapılması, tüm istihdamların önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilmesi, geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun bakanlar kurulu kararları da dahil yapılmış idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananların iptal edilmesi veya duruma göre hukuka uygun hale getirilmesi yeni hükümetin öncelikleri arasında…

4 partili koalisyon hükümetini oluşturan partilerin başkanları perşembe günü Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da imzaladıkları protokolde, hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluklarla mücadeleye öncelikleri arasında yer verdi.

Protokolde, “Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar, gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecektir” maddesi bulunuyor.

Mal Bildiriminde Bulunma Yasası’nın uygulanması yanında “Nereden Buldun Yasası” çıkarılmasını hedefleyen yeni hükümet, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koymayı ve dokunulmazlığını kaldırmayı da protokol maddeleri arasına koydu.

Bankaların zarara uğrayıp uğratılmadığının denetlenmesiyle ilgili süreçte suç saptanması durumunda konunun Başsavcılık kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterileceği belirtilen hükümet protokolünde “Hükümet kurulur kurulmaz Sayıştay raporlarının polis ve Başsavcılık süreçleriyle ilgili olarak hangi aşamada olduklarının tespiti ve kamuoyu ile paylaşılması yoluna gidilecektir” deniliyor.

Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın hızla tamamlanması, Yurttaşlık Yasası’nda ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilmesi hedefleri de yer alan protokole göre, yurttaşlık verilmesine dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacak, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkede bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmaları imkanı yaratılacak, yeni yurttaş olanların yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kurallar yürürlüğe konulacak.

Dört partili koalisyon hükümeti, imar planlarının üniversitelerden ve özel sektörden de hizmet alınarak kısa sürede tamamlanması hedefini taşıyor.

Protokolde, bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilmesi, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin sürelerinin sınırlandırılması, turizm rezerv arazileri uluslararası ve ulusal yatırımcılara açık olacak şekilde, çevre, vatandaşların anayasal hakları ve kamu yararı esas alınarak düzenlenecek özel bir ihale yöntemiyle verilebileceği maddesi yer alıyor.

7 Ocak erken genel seçiminde ilk kez uygulanan ve birçok eleştiriye uğrayan Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yeniden bir düzenlemeye gitmek de hükümetin öncelikleri arasına konuldu. Buna göre yasa, YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecek.

Sayıştay ve Ombudsman ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi; Faiz Yasası’nın mümkün olan en kısa sürede Cumhuriyet Meclisi’ne getirilip yürürlüğe konulması; Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nın hükümetin kuruluşundan itibaren ilk bir yıl içerisinde değiştirilerek tarafsızlığının güçlendirilmesi hedeflerine yer verilen hükümet protokolünde, “Bakanlar görev alanlarını ve yetkilerini, yürüttükleri ticari faaliyette kendilerine veya başkalarına avantaj yaratmak üzere kullanmayacaklardır” maddesi de dikkat çekiyor.

Protokolde, ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacağı kaydediliyor.

4 partili koalisyonu oluşturan CTP, HP, TDP ve DP, imzaladıkları protokole “Koalisyon ortağı dört siyasi parti Kıbrıs müzakereleri konusundaki pozisyonlarını muhafaza edeceklerdir. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak hükümet Cumhurbaşkanı ile diyaloğu en sağlıklı seviyede tutmaya özen gösterecektir” maddesini de koydu.

Partilerin mutabık kaldığı hususların bunlarla sınırlı olmadığı da vurgulanan protokolde, yazımı konusunda üzerinde uzlaşılacak diğer hususların, bunlarla birlikte Dörtlü Koalisyon Hükümeti Programı’nda yer alacağı da belirtildi.

Yeni hükümetin oluşumuyla, dairelerin kurum ve kuruluşların bakanlıklara dağılımı da düzenlendi.

Meclis Genel Kurulu başkanlık divanı seçimleri için toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen genel kurulun gündeminde başkanlık divanı seçimleri var.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonrası oluşan ve 22 Ocak’ta yapılan ilk toplantıda seçimi kazanan milletvekillerinin yemin ederek resmen görevlerine başlamalarının ardından geçen pazartesi toplanan genel kurulun gündemindeki başkanlık divanı seçimleri, hükümet henüz oluşturulmadığı için ertelenmişti.

CTP, HP, TDP ve DP’nin katılımıyla oluşturulan ve Perşembe gün hükümet protokolünün imzalanmasının ardından Cuma gün Cumhurbaşkanına sunulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi aynı gün Cumhuriyet Meclisi’ne de sunulmuştu.

Kabine sunumunun ardından hükümet programının bir hafta içinde mecliste okunması gerektiğinden Genel Kurul’un hafta içinde de bu gündemle toplanması bekleniyor.

Mecliste, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu 38'inci ölüm yıl dönümünde anılıyor

Çok yönlü kişiliğiyle Kıbrıs tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 38’inci yıl dönümünde, salı günü anılıyor.

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan, Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Nalbantoğlu’nun anılacağı tören, 6 Şubat Salı günü saat 11.00’de Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek.

38 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu, tedavi için götürüldüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Nalbantoğlu, ölümünden sonra adı verilen, ülkenin en büyük ve merkezi hastanesinin inşaatı için büyük mücadele vermiş ve yapımında bizzat çalışmıştı.