05/02/2018 07:53


Atina'da Makedonya için tarihi gösteri yapıldı

Atina protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da merkeze akın eden yüz binlerce kişi, Makedonya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" adından vazgeçmesi gerektiği çağrısında bulundu

Eylemciler 'Makedonya Yunandır Yunan kalacak' sloganları attı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Makedonya’nın Antik Yunan (Helen) tarihinin, medeniyetinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğuna inanan Yunanistan, Makedonya Cumhuriyeti’nin bu adı kullanmakla “tarihi tahrif ettiği” görüşünü savunuyor.

Yunanistan ayrıca, Makedon Kral Büyük İskender’in de Yunan medeniyetinin simgesi olduğu halde başka bir ülke (bugünkü Makedonya Cumhuriyeti) tarafından istismar edilmesini kabul etmeyeceğini söylüyor.

Bazı sol gruplar Makedonya için yapılan dev gösteriye karşı kendi yaptıkları milliyetçilik karşıtı gösteride, zaman zaman polis kuvvetleriyle çatışma yaşadı.

Makedonya Cumhuriyeti’nin yeni seçilen Başbakanı Zoran Zaef’in, bir önceki miliyetçi hükümetin aksine Yunanistan’a karşı daha ılımlı bir siyaset izlediği gözleniyor.İyi niyetini göstermek amacıyla da Üsküp’te “Büyük İskender” adını taşıyan havaalanının adını değiştirmeyi kabul etti.

İki ülke arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören müzakereler sürerken; Yunanistan, adından vazgeçmediği sürece Makedonya’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini veto etmeyi sürdüreceğini belirtiyor.


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