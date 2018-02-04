04/02/2018 12:53


İdlib'de vurulan Rus savaş uçağının pilotu öldürüldü

rus savaş uçağı

Rusya'ya ait bir savaş uçağı Suriye'nin İdlib kentinde vuruldu ve pilotu çıkan çatışmada öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın pilotunun uçaktan atlamayı başardığı ve yere indikten sonra muhaliflerle çatışmaya devam ederken öldürüldü. Çatışmaları takip eden Conflict Intelligence Team (Çatışma İstihbarat Timi) adlı kuruluş ise pilotun öldürüldüğünü gösteren bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta uçağın enkazı da gözüküyordu.

Uçağı düşüren örgütün kim olduğu henüz bilinmiyor .Fakat bölgede El Kaide ilişkili Heyet Tahrir Şam gibi cihatçı örgütler bulunuyor. AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın bölgede son 24 saatte onlarca hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. 

İlgili Haberler
Kopenhag

Danimarka’da Zeytin Dalı harekatına destek

Tufan Erhürman

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman seçildi

Mahmud Alhuseyin

Savaş mağduru 7 yaşındaki Mahmud yardım bekliyor

pkk saldırı

Terör örgütü yandaşları Almanya'daki Türk vatandaşlarına saldırdı

Son Dakika Haberleri
Metin Akpınar

Metin Akpınar'dan Afrin açıklaması 'Ben savaşa hayır diyenlerdenim'

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatının 16. günü etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

Huruz Dağı

Çatışmalar sürüyor, Huruz Dağı da teröristlerden alındı

erdoğan ve kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP liderini tebrik etti

 Yazarlarımız
vatan oz

Ambargolar ve Aktarmalı Uçuşlar

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) vatandaşları, ülkelerine yaptıkları uçuşlarda mutlaka eziyete uğruyor. Herkes uçak yolculuklarında rahatça doğrudan memleketlerine giderken KKTC vatandaşları dur, ...

Devam