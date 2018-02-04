İdlib'de vurulan Rus savaş uçağının pilotu öldürüldü

Rusya'ya ait bir savaş uçağı Suriye'nin İdlib kentinde vuruldu ve pilotu çıkan çatışmada öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın pilotunun uçaktan atlamayı başardığı ve yere indikten sonra muhaliflerle çatışmaya devam ederken öldürüldü. Çatışmaları takip eden Conflict Intelligence Team (Çatışma İstihbarat Timi) adlı kuruluş ise pilotun öldürüldüğünü gösteren bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta uçağın enkazı da gözüküyordu.

Uçağı düşüren örgütün kim olduğu henüz bilinmiyor .Fakat bölgede El Kaide ilişkili Heyet Tahrir Şam gibi cihatçı örgütler bulunuyor. AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın bölgede son 24 saatte onlarca hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.