KKTC Başbakanı Tufan Erhürman seçildi

KKTC'de yapılan Milletvekilliği erken seçimlerinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın onayıyla yeni Başbakanı Tufan Erhürman seçildi

Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuyla paylaşan Erhürman, dört parti olarak sürdürdükleri koalisyon çalışmalarının dün Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da onayı ile hükümetin kurulmasıyla sonuçlandığını vurguladı. Anayasa'nın 109. Maddesi'ne göre, Bakanlar Kurulu'nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi'nde okunması gerekiyor.

Programın Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmelerin, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlaması ve görüşmelerin bitiminden de bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılması gerekiyor.

Meclis genel kurulunun ardından ise KKTC Başbakan Tufan Erhürman, başbakanlık görevini Hüseyin Özgürgün'den devraldı. Diğer bakanlarda bı gün ve uyarın yeni görevlerine resmen başlamış olacak. 50 milletvekili ile temsil edilen KKTC Meçlisinde CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti 27 milletvekiliyle çoğunluğa sahip olacak.

Yeni kabine şu isimlerden oluşuyor; Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP),Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP).