03/02/2018 07:53


Terör örgütü yandaşları Almanya'daki Türk vatandaşlarına saldırdı

pkk saldırı

Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde terör örgütü PYD/PKK yandaşları İbrahim Yıldız isimli vatandaşın aracına içinde çocukları varken sopalarla saldırdı

Olayın gorgü tanığı olan esnaf Bülent Demir, ''600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi.

Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.'' ifadelerini kullandı.Olay sonrası polis soruşturma başlattı. 

 


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