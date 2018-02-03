03/02/2018 07:50


İsrail savaş uçakları Gazze'ye bomba yağdırdı

gazze saldırı

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentinde Kassam Tugaylarına ait askeri mevzi İsrail tarafından bombalandı. Saldırıda can kaybı olmadığı öğrenildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'e atılan rokete karşılık savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde iki askeri mevziden oluşan Hamas'a ait bir noktayı hedef aldığı" kaydedildi.  Açıklamada ordunun, Gazze'den başlatılan tüm şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi. 

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den İsrail topraklarına roket atıldığını iddia etmişti. Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan henüz üstlenen olmadı.

 

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