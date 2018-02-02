İngiltere’ye Karadeniz'de provokasyon suçlaması

İngiltere'ye ait askeri filoların ve ABD’nin Karadeniz'deki hareketliliğini yorumlayan Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, bölgede bir provokasyon hazırlandığını belirtti

Avrupa\Londra - NATO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geçen çarşamba İngiltere Kraliyet Donanması'na ait 'Duncan' destroyer gemisinin, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz sularına girdiğini duyurdu. ABD'ye ait 'Carney' destroyerinin Ukrayna ile ortak tatbikat düzenlemişti.

Anglo-Saksonlar

'Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'deki tatbikatı Rusya'ya yönelik bir provokasyon'

Karadeniz'deki hareketliliği Sputnik için değerlendiren Aleksandr Jilin, "Bölgede gerilim tırmandırılıyor. Bu gerilimin Anglo-Saksonlar tarafından Rusya'ya baskı aracı olarak görüldüğünü ve bu nedenle benzer türden provokasyon eylemleri gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Zira Kiev'in Kırım, Donbass ve Rusya'ya ilişkin açıklamaları, kapsamlı bir provokasyon hazırlığıdır" dedi.