02/02/2018 12:40


Fidel Castro'nun oğlu ölü bulundu

Fidel Ángel Castro Díaz-Balart

Küba basınında yer alan habere göre Eski Küba lideri Fidel Castro'nun oğlu Fidel Ángel Castro Díaz-Balar intihar etti

Küba'nın resmi gazetesi Granma'daki haberde, "Birkaç aydır depresyon tedavisi gören Fidel Castro Díaz-Balart (Perşembe günü) sabah intihar etti" denildi.Küba Devlet Televizyonu da, Díaz-Balart'ın hastaneden taburcu olması sonrası son aylarda ilaç tedavisi gördüğünü bildirdi.

'Küçük Fidel'

Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, babasına olan benzerliği nedeniyle, "Fidelito" ya da "Küçük Fidel" olarak biliniyordu.Sovyetler Birliği'nden eğitim görmüş bir nükleer fizikçi olan Díaz-Balart, 1980-1992 yılları arasında Küba'nın nükleer programını yönetmişti.Bu programa, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası son verilmişti. Geçmişte Küba Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı da olan Díaz-Balart, son olarak hükümete bilim danışmanlığı yapıyordu.

Fidel Ángel Castro Díaz-Balart'ın annesi, devrim yanlısı önde gelen bir siyasetçinin kızı olan Mirta Díaz-Balart'tı.Aile zamanla ABD'nin Florida eyaletinde Castro karşılarının önde gelen isimleri arasında yer almış, Díaz-Balart'ın kuzeni Mario Díaz-Balart ABD'de Kongre üyesi seçilmişti. Dünyanın en uzun süre görevde kalan liderlerinden olan 1959'daki Küba Devrimi'nin mimarı Fidel Castro ise 2016'da 90 yaşında ölmüştü.

 Kaynak: BBC Türkçe


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