02/02/2018 10:06


Katar'dan destek geldi 'Türkiye'nin sınırlarını korumaya hakkı vardır'

Al Sani

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek verdiklerini açıkladı

Al Sani, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada 'Katar, kendi ulusal güvenliğini koruma amacını güden tüm ülkeleri destekliyor. Her ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Washington'daki Amerikan Girişimcilik Enstitüsü (AEI) tarafından düzenlenen panelde konuşan Bakan Al Sani, hem Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki kriz hem de Türkiye-Katar ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, PYD/PKK'nın terör unsurlarını arındırmak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki görüşleri sorulan Al Sani, "Bölgedeki bazı hareketler Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkiliyor. Katar, kendi ulusal güvenliğini koruma amacını güden tüm ülkeleri destekliyor. Ayrıca Türkiye, bölgedeki diğer güçlerle ve müttefiklerle koordinasyon halinde bu adımı atıyor ve kendi sınırlarını korumaya çalışıyor. Her ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, Katar'ın yanında durdu"

Türkiye ile yakın bir işbirliğine sahip olduklarını kaydeden Al Sani, bu iş birliğinin askeri alan da dahil olmak üzere birçok alanda sürdüğünü dile getirdi. Al Sani, şunları ifade etti:

"Türkiye bölgedeki en önemli oyunculardan biridir ve stratejik bir konumu vardır. Türkiye dünya ölçeğinde bir oyuncudur. İkili ilişkilerimizde birçok ortak noktamız bulunmaktadır. Türkiye zor günde Katar'a her türlü desteği vererek yanında durmuştur. Biz Türkiye ile askeri anlamda söz konusu (üs kurma ile ilgili) anlaşmayı yeni yapmadık, bu anlaşma 2014 yılının sonuna dayanıyor."


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