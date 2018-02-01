01/02/2018 12:25


Trump 7 bin Suriyelinin oturma ve çalışma süresini uzattı

donald trump

ABD'de Donald Trump hükümeti, ülkesinde bulunan 6 bin 900 Suriyeli'nin oturma ve çalışma iznini uzattı

Geçici Koruma Statüsü adlı program, Suriyelilerin sınır dışı edilmesini önlüyor. ABD Başkanı Trump, El Salvador, Haiti ve Nikaragua gibi ülkelerden gelenlere verilen geçici korumaları son dönemde kaldırmıştı.Fakat Trump Suriyelilerin koruma statüsünü 18 aylığına uzattı.

1990 yılında yaratılan geçici koruma statüleri, savaş ve çatışmaların etkilediği ülkelerden insanların ABD'de yasal bir şekilde kalmasını sağlıyor. Trump daha önce Suriye vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

İlgili Haberler
Günter Verheugen

AB'nin eski yetkilisinden Türkiye'ye flaş çağrı

Almanya

Almanya'dan flaş açıklama 'Büyükelçiliği Kudüs'e taşımayacağız'

Charles Michel

Belçika Başbakanı 'Türkiye AB'ye üye olmamalıdır'

Macron

Fransa Cumhurbaşkanı 'Afrin operasyonu Suriye'de bir işgale dönüşmemeli'

Son Dakika Haberleri
Abdi İpekçi

Abdi İpekçi ölümünün 39. yılında anılıyor

ibrahim tatlıses

İbrahim Tatlıses'in Barış Manço itirafı sosyal medyayı salladı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Müge Anlı'nın programına neden katıldı

Fikret Orman

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman seçildi

 Yazarlarımız
mustafa Öz

BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

Demokrasi ile idare ediliyorsak eğer, herkes kendi fikrini serbetçe ifade edebilmeli.  Ben senin sözlerine katılmayabilirim. Sen de benim sözlerimi yanlış bulabilirsin.  Ama demokrasilerde fikir özgürlüğü ...

Devam