AB'nin eski yetkilisinden Türkiye'ye flaş çağrı

AB’nin eski Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen, Berlin'de önemli açıklamalarda bulundu. Verheugen, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya politikasında hatalar yaptığını vurguladı

Siyaset ve güvenlik politikaları uzmanlarının katıldığı “Avrupa’nın Durumu” adlı konferansta konuşan Verheugen, gerek Rusya gerekse Türkiye’nin Avrupa için vazgeçilmez önemini vurguladı ve iki ülkenin de bugün geldiği durumdan AB’yi sorumlu tuttu. Günter Verheugen şöyle konuştu: “Türkiye, 2002-2005 yılları arasında Avrupa’da bugüne kadar yaşanmış en hızlı değişimleri gerçekleştirdi. Çünkü AB, 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye çok açık ‘Biz sizi istiyoruz’ dedi. Bu stratejiyi izledi. Çünkü biz tüm Avrupa ve Avrupa’nın güvenliği için Türkiye’nin nasıl bir merkezi öneme sahip olduğunu biliyoruz.”

'Merkel Türkiye politikasında dürüstlükten uzak'

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye politikasının dürüstlükten uzak olduğunu söyleyen Verheugen, şöyle devam etti: “Bir yandan ‘Alman hükümeti olarak AB sözleşmelerine sadığız’ diyeceksiniz, öte yandan ‘Türkiye AB’ye ait değil’ diyeceksiniz. Türkler bu çelişkiye karşı nasıl tutum almalı?”

Konuşmasının ardından Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Verheugen, Türkiye-Almanya ilişkisinin durumunu şöyle değerlendirdi: “Ben hafif iyileşme görüyorum. İki taraf da birbirimize karşılıklı ihtiyacımız olduğunu, geçen yılki gibi devam edemeyeceğimizi, güven atmosferinin yeniden kurulması ve sorunların çözümünün üzerine gidilmesi gerektiğini anladı.”

'Türkiye sakın bu tuzağa düşmesin'

“Avrupa’da sanki AB üyeliği sadece Türkiye’nin hedefiymiş gibi bir izlenim yaratılıyor. Bu yanlış. Türkiye’nin AB üyeliği aynı zamanda Avrupa’nın da hedefi ve AB bu ortak hedefe geri dönmeli” diyen Verheugen, “‘Bakın biz daha önce söylemiştik. Türkiye üyelik şartlarını yerine getiremez diye. Artık bu işi sonlandıralım’ diyerek mevcut durumu kullanmak isteyenler var. ‘Türkiye bu projenin başarısız olduğunu görüp bir sonuç çıkarsın’ diyenler var. Türk dostlarıma, sakın bu tuzağa düşmeyin çağrısında bulunuyorum. Sakın vazgeçmeyin. Zaman değişecek” diye konuştu.

SPD liderini eleştirdi

Verheugen, kendi partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz’un da Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılmasını istemesiyle ilişkili olarak ise şunları söyledi: “Ben bu tavrı anlayamıyorum. Martin Schulz, Brüksel’de olduğu sürece hep akılcı ve ılımlı bir politika izledi. Ben onun tavır değişikliğini seçim kampanyası olarak yorumluyorum. Ama bu bitti artık. Ben SPD’nin geleneksel Türkiye dostu politikasına geri dönmesini çok arzu ediyorum.”