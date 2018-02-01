01/02/2018 07:43


Almanya'dan flaş açıklama 'Büyükelçiliği Kudüs'e taşımayacağız'

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Filistin ile İsrail arasında çözüme varılmadığı sürece ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını duyurdu

Gabriel, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsünün yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "1967 sınırları içinde değil dışında bir İsrail devletinin varlığını tanımaya devam edeceğiz. Aynı zamanda İsrail'in var olma hakkına karşı olanları da kınayacağız." dedi. 

Gabriel, Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm esası üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda Almanya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını vurguladı.

İsrail'in var olma hakkına dikkati çeken Gabriel, "(İsrail'in varlığına karşı olma) Bu olguyu yok etmeyi başaramadık, ancak bununla savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) çoğu ülkesi, ABD'nin aksine İsrail ile Filistin sorununun iki devletli çözüme dayalı bir şekilde çözülmeden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı reddediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, 22 Ocak'ta İsrail parlamentosunda (Knesset) yaptığı konuşmada, "Yönetimimiz, gelecek haftalarda ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için çalışmalarına başlayacak. Büyükelçilik 2019 yılı bitmeden önce Kudüs'e taşınmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.


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