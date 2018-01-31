31/01/2018 12:59


Fransa Cumhurbaşkanı 'Afrin operasyonu Suriye'de bir işgale dönüşmemeli'

Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Macron, bu operasyonun Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemesi gerektiğini söyledi

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, "Operasyonlar terörle mücadele ile sınırlı kalmalı" dedi.Macron ayrıca Ankara'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nı Batılı müttefikleriyle koordinasyon içerisinde yürütmesi gerektiğini de söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı, "Eğer bu operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir" diye konuştu.

Fransa, IŞİD ile mücadele kapsamında YPG'ye silah yardımı yapan ülkeler arasındaydı.

Başbakan Yıldırım'dan Fransa Başbakanına yanıt

Macron'un sözlerine Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi ve "Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı'na (Harekatı) bakarsak bunu görürüz" dedi.Yıldırım Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile birlikte Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekâtının bu anlamda bir örnek teşkil ettiğini de vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı 'temkinli olunmalı' demişti

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Türk askeri ile Suriye'deki müttefiki olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri YPG kontrolündeki Afrin'e doğru ilerliyor.Harekatın başlamasının ardından Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş ve Ankara'ya itidalli davranılması çağrısında bulunmuştu. Drian, "Suriye'nin birden fazla bölgesinde insani kriz kötüleşirken Türk yetkilileri temkinli davranmaya çağırıyoruz" demişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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