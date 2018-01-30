30/01/2018 10:47


Şok eden görüntü 7 yaşındaki çocuğu kelepçelediler

çocuk kelepçe

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda öğretmenine saldırdığı iddia edilen 7 yaşındaki bir çocuk polis tarafından kelepçelendi

Öğretmene tartıştıktan sonra ona defalarca yumruk ve tekme atan öğrencinin, elleri arkadan kelepçelendi ve hakkında işlem yapıldı.Polisten yapılan açıklamada, standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Polis ayrıca, çocuğun kendisine ve topluma zararlı olabileceğini öne sürdü. İkinci kez kelepçelendiği ifade edilen çocuk, davranış bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için hastaneye götürüldü.

 

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